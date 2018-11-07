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СМИ: Выборы в Конгресс – начало конца эры Трампа
07 ноября 2018, 23:54 • 73 • В мире
Западные СМИ считают итоги голосования в Палате представителей поражением Трампа, которое вынудит его ужесточить курс в отношении России и Саудовской Аравии. «Победа» демократов будет также блокировать миграционные и налоговые инициативы президента США, повлечет за собой серию расследований против его бизнес-империи и «связей» с Россией и может даже привести к импичменту.
Автор:
Гасанов Камран
Пока в США подсчитывают голоса после выборов в Конгресс, западные СМИ уже отреагировали на промежуточные итоги. По предварительным данным, большинство в Палате представителей взяли демократы, Сенат остался под контролем республиканцев.
Немецкий журнал Der Spiegel отметил, что нынешние выборы стали самыми посещаемыми с 1970 года, и на них проголосовало 47% избирателей. Это на 11% больше, чем на промежуточных выборах 2014 года. «Предвыборные призывы Обамы и других известных людей оказали воздействие», - пишет издание.
Трамп усилит давление на Россию и Саудовскую Аравию
Комментируя итоги выборов, глава МИД Германии Хайко Маас выразил сомнения относительно перемен в американской политике. «Было бы ошибкой рассчитывать на изменение курса Дональда Трампа. Но США остаются нашим самым важным партнером за пределами Европы. Чтобы поддерживать это партнерство, нам нужно переосмыслить и заново выстроить отношения с США», - написал Маас в Твиттере.
Также считают немецкие промышленники. «В немецкой индустрии мало уверенности в том, что протекционистская ориентация торговой политики США значительно изменится», - пишет немецкая газета Handelsblatt.
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