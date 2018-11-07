Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Новая холодная война стала причиной нарушения прав русских за границей - СПЧ
Русские хотят убить собаку?! На что жалуется посол США (Анжелина Проскурина)
«Состояние политической нелепости»: зачем на Украине ввели уголовную ответственн...
«Минфин перестарался»: Матвиенко не одобрила отмену налога на движимое имущество...
Главная / В мире

СМИ: Выборы в Конгресс – начало конца эры Трампа

07 ноября 2018, 23:54  •  73 • В мире
Западные СМИ считают итоги голосования в Палате представителей поражением Трампа, которое вынудит его ужесточить курс в отношении России и Саудовской Аравии. «Победа» демократов будет также блокировать миграционные и налоговые инициативы президента США, повлечет за собой серию расследований против его бизнес-империи и «связей» с Россией и может даже привести к импичменту.
Автор:
Гасанов Камран
Пока в США подсчитывают голоса после выборов в Конгресс, западные СМИ уже отреагировали на промежуточные итоги. По предварительным данным, большинство в Палате представителей взяли демократы, Сенат остался под контролем республиканцев.
Немецкий журнал Der Spiegel отметил, что нынешние выборы стали самыми посещаемыми с 1970 года, и на них проголосовало 47% избирателей. Это на 11% больше, чем на промежуточных выборах 2014 года. «Предвыборные призывы Обамы и других известных людей оказали воздействие», - пишет издание.
Трамп усилит давление на Россию и Саудовскую Аравию
Комментируя итоги выборов, глава МИД Германии Хайко Маас выразил сомнения относительно перемен в американской политике. «Было бы ошибкой рассчитывать на изменение курса Дональда Трампа. Но США остаются нашим самым важным партнером за пределами Европы. Чтобы поддерживать это партнерство, нам нужно переосмыслить и заново выстроить отношения с США», - написал Маас в Твиттере.
Es wäre ein Irrglaube, nun auf Kurskorrekturen von Donald #Trump zu setzen. Es bleibt dabei: Die USA bleiben unser wichtigster Partner außerhalb Europas. Um diese Partnerschaft zu erhalten, müssen wir unser Verhältnis mit den USA neu vermessen und ausrichten. #Midterms2018 pic.twitter.com/ROjOcFd1p4
— Heiko Maas (@HeikoMaas) 7 ноября 2018 г.
Также считают немецкие промышленники. «В немецкой индустрии мало уверенности в том, что протекционистская ориентация торговой политики США значительно изменится», - пишет немецкая газета Handelsblatt.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

73
Источник
Похожие новости
07 ноября 2018, 23:54
Новая холодная война стала причиной нарушения прав русских за границей - СПЧ
07 ноября 2018, 04:24
Обрушение дома во Франции: Спасатели нашли четвертого погибшего, еще около 8 человек до сих пор под завалами
07 ноября 2018, 14:09
Почему Трамп радуется победе демократов на промежуточных выборах

07 ноября 2018, 17:10
«Конгресс будет менее управляемым»: как повлияют на политику США результаты промежуточных выборов
07 ноября 2018, 17:09
В ожидании провокаций: российские войска химзащиты приступили к мониторингу обстановки в Идлибе
07 ноября 2018, 23:54
США: С-300 не боимся, но над Сирией не летаем
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
07 ноября 2018, 23:54
Молдова: президент и правительство ходят разными дорогами
07 ноября 2018, 23:54
Русские хотят убить собаку?! На что жалуется посол США (Анжелина Проскурина)
07 ноября 2018, 23:54
«Не прямым столкновением, а исками»: Киев хочет биться с Россией за Азовское море в з...
07 ноября 2018, 23:54
Пиратство по-украински: Киев надеется продать со скидкой российский «Норд»
07 ноября 2018, 23:54
Цитаты Ленина, за которые коммунистам должно быть стыдно
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
01 ноября 2018, 13:24
"Алексей Порошенко в санкционном списке — это звонок папе": По кому контрсанкции на Украине ударят больше всего
07 ноября 2018, 06:12
Ты подонок, ты подонок, иди сюда, иди сюда
05 ноября 2018, 13:24
В Сирии опять погибло много россиян
02 ноября 2018, 10:39
Опровержение ВСЕЙ ЛЖИ ВЛАСТИ о пенсионной реформе
03 ноября 2018, 02:54
Михаил Ефремов поставил диагноз России на украинском радио (Руслан Осташко)
02 ноября 2018, 00:54
Украина «ответила» на санкции России задержанием нового грузового корабля
06 ноября 2018, 02:09
«Почти все производственные мощности находятся в России»: сможет ли Украина восстановить свою систему ПВО
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.