СМИ: Выборы в Конгресс – начало конца эры Трампа

Западные СМИ считают итоги голосования в Палате представителей поражением Трампа, которое вынудит его ужесточить курс в отношении России и Саудовской Аравии. «Победа» демократов будет также блокировать миграционные и налоговые инициативы президента США, повлечет за собой серию расследований против его бизнес-империи и «связей» с Россией и может даже привести к импичменту.

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Гасанов Камран

Пока в США подсчитывают голоса после выборов в Конгресс, западные СМИ уже отреагировали на промежуточные итоги. По предварительным данным, большинство в Палате представителей взяли демократы, Сенат остался под контролем республиканцев.

Немецкий журнал Der Spiegel отметил, что нынешние выборы стали самыми посещаемыми с 1970 года, и на них проголосовало 47% избирателей. Это на 11% больше, чем на промежуточных выборах 2014 года. «Предвыборные призывы Обамы и других известных людей оказали воздействие», - пишет издание.

Трамп усилит давление на Россию и Саудовскую Аравию

Комментируя итоги выборов, глава МИД Германии Хайко Маас выразил сомнения относительно перемен в американской политике. «Было бы ошибкой рассчитывать на изменение курса Дональда Трампа. Но США остаются нашим самым важным партнером за пределами Европы. Чтобы поддерживать это партнерство, нам нужно переосмыслить и заново выстроить отношения с США», - написал Маас в Твиттере.

Es wäre ein Irrglaube, nun auf Kurskorrekturen von Donald #Trump zu setzen. Es bleibt dabei: Die USA bleiben unser wichtigster Partner außerhalb Europas. Um diese Partnerschaft zu erhalten, müssen wir unser Verhältnis mit den USA neu vermessen und ausrichten. #Midterms2018 pic.twitter.com/ROjOcFd1p4 — Heiko Maas (@HeikoMaas) 7 ноября 2018 г.

Также считают немецкие промышленники. «В немецкой индустрии мало уверенности в том, что протекционистская ориентация торговой политики США значительно изменится», - пишет немецкая газета Handelsblatt.