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СМИ: Все глаза британской разведки обращены на Калининградскую область

25 февраля 2018, 23:24  •  142 • Политика
Британские самолеты-разведчики следят за российскими "Искандерами".
Британские самолеты-разведчики не спускают глаз с российских ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области. Об этом сообщает одно из старейших британских изданий The Times.
Отмечается, что за последнее время британская авиация совершила уже три разведывательных вылета вокруг периметра российского анклава. Все они были осуществлены с британской военной базы Уоддингтон в Линкольншире. Издание утверждает, что расположенные там самолеты обладают радарами, способными засекать наземные цели. Именно такие самолеты-разведчики совершили три последних облета Калининградской области, сообщает The Times.
"Самолеты, вылетевшие с военной базы Уоддингтон в Линкольншире, обладают радаром, который способен определить местоположение наземных военных подразделений", - говорится в статье.
Напомним, что российские ракетные комплексы "Искандер" были размещены в Калининградской области в ответ на увеличение концентрации войск военного блока НАТО у границ России. Альянс поспешил назвать это провокацией. При этом увеличение сил НАТО у границ с Россией в военном блоке провокацией не считают.

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