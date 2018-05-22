СМИ: ВС Украины ведут активные наступательные действия на подступах к Донецку

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КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали блок-посты ополченцев в районе Горловки.

Об этом сообщило во вторник "Страна.UA" со ссылкой на источник в штабе "операции объединенных сил" в Донбассе.

"Горловка - это стратегический плацдарм для наступления на Дебальцево и Енакиево, - приводит издание слова источника. - Таким образом, стягивается петля вокруг Донецка".

При этом представитель штаба утверждал, что ВСУ "формально не нарушают минских договоренностей". "Высоты вокруг Горловки относятся к так называемой "серой зоне". И мы имеем полное право занять "серую зону", такое передвижение наступлением как бы не считается", - заявил офицер ВСУ.

В последние дни ситуация в этом районе резко обострилась. Подразделения украинской армии планомерно осуществляют захват населенных пунктов на подходах к Донецку. В частности, по словам представителя оперативного командования ДНР Эдуарда Басурина, отмечается "активизация боевых действий в районе населенного пункта Южное". "Там враг предпринял попытку силами до двух взводов при поддержке минометов, танков и артиллерии атаковать наши позиции, но понес существенные потери", - сообщил Басурин в понедельник.

Ранее представители провозглашенных республик Донбасса неоднократно обращали внимание на то, что захват украинскими силовиками поселков в "буферной зоне" Донбасса является предпосылкой к возобновлению боевых действий. ДНР направляла соответствующие письма в адрес спецпредставителя председателя ОБСЕ в контактной группе Мартина Сайдика, в Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ, обращалась к лидерам "нормандской четверки" с призывом "дать оценку действиям Киева и не допустить эскалации конфликта из-за грубых нарушений Украиной минских соглашений".