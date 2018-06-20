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СМИ: Вратарь ФК «Заря» Лунин перешёл в «Реал»

20 июня 2018, 12:54  •  81 • Украина
Вратарь украинского футбольного клуба «Заря» Андрей Лунин стал игроком мадридского «Реала».
 
© Tobias NykÃ„Nen globallookpress.com
 

Об этом сообщает Marca.

По информации издания, переход 19-летнего игрока в испанский клуб был оформлен 19 июня.

«Заря» получит за Лунина €8,5 млн и ещё €4 млн в качестве бонусов.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» намерен приобрести украинского вратаря.

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