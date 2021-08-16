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СМИ: война в Афганистане закончилась
16 августа 2021, 02:45 • 163 • Политика
Весь мир следит за тем, что происходит в Афганистане. Неожиданный захват власти, как оказалось, прошел буквально за несколько часов. "Талибан"* уже отчитался о полной победе.
Как сообщают мировые СМИ, со ссылкой на представителя талибов* Наима
Отметим, ранее представители этой организации выступили по местному телевидению с обращением. В нем жителям Кабула посоветовали не выходить вечером из дома и сохранять спокойствие.
* "Талибан" — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003
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