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СМИ: война в Афганистане закончилась

16 августа 2021, 02:45  •  163 • Политика
Весь мир следит за тем, что происходит в Афганистане. Неожиданный захват власти, как оказалось, прошел буквально за несколько часов. "Талибан"* уже отчитался о полной победе.
Как сообщают мировые СМИ, со ссылкой на представителя талибов* Наима
Война в Афганистане закончена.
Отметим, ранее представители этой организации выступили по местному телевидению с обращением. В нем жителям Кабула посоветовали не выходить вечером из дома и сохранять спокойствие.
* "Талибан" — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003

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