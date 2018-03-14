СМИ: Во Львове возле польского мемориала произошёл взрыв

Во Львове возле польского мемориала на территории Лычаковского кладбища взорвался неизвестный предмет. Об этом сообщает «Укринформ».

«По словам охранника, взрыв произошёл в 15 м от хозяйственных помещений. Выглядит так, будто на травник из-за стены кто-то бросил неизвестный предмет», — рассказал директор музейного комплекса «Лычаковское кладбище» Михаил Нагай.

По его словам, никто не пострадал. На месте работают специалисты.

Как заявил местный депутат Игорь Зинкевич, взрыв произошёл около мемориала польских орлят.

«Возле Лычаковского кладбища, по словам свидетелей, взорвался неизвестный предмет, бросили через забор метров с 20 до захоронения польских орлят», — заявил Зинкевич.

Ранее сообщалось, что под Киевом осквернили польское военное кладбище.