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СМИ: Во Львове вандалы разрисовали могилу Героя СССР Николая Кузнецова
21 июня 2018, 18:24 • 79 • Украина
На Украине, во Львове, вандалы разрисовали могилу Героя Советского Союза Николая Кузнецова. Об этом информирует издание Zaxid.net.
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Инцидент произошёл в ночь на четверг, 21 июня, на Холме Славы во Львове.
Отмечается, что вандалы нарисовали на могиле жёлтой краской трезубец, а также написали «враг УПА*» и «палач».
По данным издания, в августе 2017 года могила уже подвергалась нападению со стороны вандалов, в тот раз её также разрисовали.
Ранее в Харькове неизвестные пытались разрушить бюст маршалу Жукову.
* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).
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