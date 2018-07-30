СМИ: Во Львове осквернили могилу Героя СССР разведчика Кузнецова

Во Львове на Холме Славы радикалы осквернили могилу Героя Советского Союза, разведчика Николая Кузнецова. Об этом сообщает интернет-издание Zaxid.net.

Это уже второй случай вандализма за последние два месяца.

По данным издания, ответственность за произошедшее взяла на себя националистическая организация С14.

В мае сообщалось, что в Днепре неизвестные разрисовали и повредили монумент советским воинам.