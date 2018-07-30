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СМИ: Во Львове осквернили могилу Героя СССР разведчика Кузнецова
30 июля 2018, 21:39 • 96 • Украина
Во Львове на Холме Славы радикалы осквернили могилу Героя Советского Союза, разведчика Николая Кузнецова. Об этом сообщает интернет-издание Zaxid.net.
РИА Новости
Это уже второй случай вандализма за последние два месяца.
По данным издания, ответственность за произошедшее взяла на себя националистическая организация С14.
В мае сообщалось, что в Днепре неизвестные разрисовали и повредили монумент советским воинам.
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