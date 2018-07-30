Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лавров назвал неприемлемым предложенный Украине выбор между Россией и Европой
Порошенко определил дату «деоккупации Крыма» – декабрь 2019 года (Руслан Осташко...
Жириновский: России ВЫГОДНО, чтобы Америка ей ничего НЕ ДАВАЛА!
На украинском «Руслане» поставили крест: самый большой транспортник заменит новы...
Главная / Украина

СМИ: Во Львове осквернили могилу Героя СССР разведчика Кузнецова

30 июля 2018, 21:39  •  96 • Украина
Во Львове на Холме Славы радикалы осквернили могилу Героя Советского Союза, разведчика Николая Кузнецова. Об этом сообщает интернет-издание Zaxid.net.
 
РИА Новости
 

Это уже второй случай вандализма за последние два месяца.

По данным издания, ответственность за произошедшее взяла на себя националистическая организация С14.

В мае сообщалось, что в Днепре неизвестные разрисовали и повредили монумент советским воинам.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

96
Источник
Похожие новости
30 июля 2018, 18:24
Политолог оценил украинский учебник по географии
30 июля 2018, 15:09
Лавров назвал аномалией текущее состояние отношений между Россией и Украиной
30 июля 2018, 21:39
СМИ: Во Львове осквернили могилу Героя СССР разведчика Кузнецова

30 июля 2018, 18:24
Снова в пользу Москвы: Россия выиграла в ВТО второй за месяц торговый спор с Украиной
30 июля 2018, 11:54
Эксперт прокомментировал слова украинского политика о шоке от учебника по географии
30 июля 2018, 11:54
Заседание по апелляции на продление ареста Вышинского перенесено на 6 августа
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
28 июля 2018, 12:54
В ответ на американские орбитальные лазеры Россия создаёт новое стратегическое оружие
27 июля 2018, 20:39
Дмитрий Медведев: «Нас пытаются душить. Нужно защищаться!»
28 июля 2018, 04:54
Что Путин хотел ЭТИМ сказать? (Best News)
24 июля 2018, 06:40
Бумаги скинули, пора наступать!
24 июля 2018, 22:54
«Бил по террористам»: зачем Израиль сбил сирийский самолет
28 июля 2018, 12:54
"Умные и красивые едут в Одессу": На Украине решили отпугнуть туристов от Крыма билбордами на границе
26 июля 2018, 10:39
2018 год. Предчувствие смуты
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.