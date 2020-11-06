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СМИ: внешняя политика США обернулась провалом

06 ноября 2020, 17:40  •  122 • Политика
Флаг США. Фото: Jörg Carstensen/www.globallookpress.com
Вашингтон испортил отношения с двумя сверхдержавами, развязав новое противостояние
Белый дом потерпел сокрушительное геополитическое поражение – мир убедился в недееспособности Штатов сдержать пандемию, в то время как Китай сотрудничает с РФ, успешно борясь с коронавирусом. Эти державы показывают себя "взрослыми", в отличие от США, заявила американская журналистка Ева Оттенберг.
Американский имидж катится вниз не в последнюю очередь из-за неудачной агрессии в отношении КНР, которая развивалась еще при президентстве Обамы, вводившем санкции против России, ее энергетической, финансовой и оборонной отраслей.
"Провокации и санкции режима в отношении Китая и РФ принесли свои плоды: сейчас полно разговоров о военном союзе между Россией и Китаем", – уверена Оттенберг.
Сложившееся положение можно описать как провал Вашингтона: по мнению обозревателя, Москва и Пекин не станут упускать такое преимущество по причине американской враждебности, которая, по ее словам, является явно "идиотским подходом".
Оттенберг напомнила, что совсем недавно у Штатов не было проблем с Китаем, своим основным торговым партнером. Однако абсурдная политика Вашингтона вылилась в экономическую войну против КНР, атаки на российский бизнес и постоянные "мегасделки" по продаже американской оборонной продукции тем государствам, которые настроены против КНР и России, пишет Counter Punch.
"Сложившееся положение сейчас таково, что именно Москва соблюдает международно-правовые нормы, в то время как Штаты их игнорируют, прикрываясь фиктивным "либеральным международным порядком", – пишет Оттенберг.
Ранее советник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Белый дом готов разместить ракеты средней и малой дальности на территории ЕС против РФ, если потребуется такая необходимость.

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