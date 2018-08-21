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СМИ: Власти Украины собираются попросить МВФ о новой программе помощи на $10 млрд
21 августа 2018, 20:09 • 100 • Украина
Украинские власти намерены предложить Международному валютному фонду (МВФ) принять новую программу финансовой помощи. Предполагается, что в рамках новых договорённостей Украина получит до $10 млрд от международной организации.
РИА Новости
Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на свои источники, знакомые с планом действий правительства Украины.
«Украина уже в ближайшее время намерена начать переговоры с Международным валютным фондом о предоставлении кредита по новой программе сотрудничества... Размер новой программы пока не известен, однако, по предварительной неофициальной информации, речь может идти о сумме, которую Украина не добрала по действующей, то есть приблизительно о $9—10 млрд», — пишет агентство.
Отмечается, что данная программа будет рассчитана на три года.
Уточняется, что Киев также рассматривает и возможное продление действующей программы ещё на год.
Ранее глава украинской политической партии «Основа» Андрей Николаенко рассказал о попрошайнической позиции властей страны.
В мае депутат Верховной рады Александр Кирш предложил шантажировать МВФ дефолтом.
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