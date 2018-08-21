СМИ: Власти Украины собираются попросить МВФ о новой программе помощи на $10 млрд

Украинские власти намерены предложить Международному валютному фонду (МВФ) принять новую программу финансовой помощи. Предполагается, что в рамках новых договорённостей Украина получит до $10 млрд от международной организации.

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на свои источники, знакомые с планом действий правительства Украины.

«Украина уже в ближайшее время намерена начать переговоры с Международным валютным фондом о предоставлении кредита по новой программе сотрудничества... Размер новой программы пока не известен, однако, по предварительной неофициальной информации, речь может идти о сумме, которую Украина не добрала по действующей, то есть приблизительно о $9—10 млрд», — пишет агентство.

Отмечается, что данная программа будет рассчитана на три года.

Уточняется, что Киев также рассматривает и возможное продление действующей программы ещё на год.

Ранее глава украинской политической партии «Основа» Андрей Николаенко рассказал о попрошайнической позиции властей страны.

В мае депутат Верховной рады Александр Кирш предложил шантажировать МВФ дефолтом.