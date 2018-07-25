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СМИ: вандалы осквернили храм УПЦ Московского патриархата в Одессе

25 июля 2018, 22:54  •  41 • Украина

КИЕВ, 25 июля. /ТАСС/. Двое неизвестных осквернили храм Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Одессе. Об этом в среду сообщило местное издание "Таймер", разместив соответствующие фотографии.

"В ночь на 25 июля неизвестные сделали надпись "Гори, мразь" на храме святой мученицы Татьяны возле Национального университета "Одесская юридическая академия" на четвертой станции Большого Фонтана", - говорится в сообщении.

В издании, ссылаясь на информацию служителей церкви, добавили, что записи с камеры видеонаблюдения зафиксировали двух молодых людей, которые совершали правонарушение. Полиция пока никак не прокомментировала данный факт.

После 2014 года, когда на Украине произошел государственный переворот, в стране обострилось противостояние между Украинской православной церковью Московского патриарха и раскольниками Киевского патриархата, который поддерживают радикальные националисты. Нападения на представителей УПЦ, осквернение и попытки уничтожить церкви Московского патриархата приобрели регулярный характер. Так, только с начала 2018 года произошло более десяти подобных случаев. От действий вандалов пострадали храмы в Одесской, Сумской, Кировоградской областях, а также в украинской столице.

Ранее церковнослужители заявляли, что на территории Одесской епархии совершено уже более 50 нападений на храмы и ни один их преступников так и не был найден или наказан.

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