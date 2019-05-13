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СМИ: Вакарчук готовится к парламентским выборам на Украине
13 мая 2019, 22:24 • 60 • Украина
Музыкант, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, по данным некоторых СМИ, готовится к парламентским выборам на Украине.
© Павел Паламарчук РИА Новости
Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания «Украинская правда».
«Вакарчук готовится к парламентским выборам. Правда, пока непонятно, сам ли музыкант собирается становиться депутатом», — говорится в тексте.
Кроме того, уточняется, что артист в настоящее время якобы проводит консультации на тему объединения «здоровых демократических сил».
Предположительно, 16 мая Вакарчук опубликует видеообращение, в котором расскажет о своём «политическом будущем».
Ранее команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
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