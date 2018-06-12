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СМИ: В ВСУ заявили о неготовности к войне с Россией

12 июня 2018, 16:24  •  170 • Украина
На Украине понимают, что Вооружённые силы страны не способны вести боевые действия с Россией. Об этом заявил старший офицер штаба операции объединённых сил (ООС).
 
© Maxym Marusenko globallookpress.com
 

По его словам, в случае возникновения конфликта с российской стороной ни украинская армия, ни государство не потянут подобную войну, пишет «СТРАНА.UA».

«Мы не готовы воевать на границе Харьковской, Черниговской или Сумской областей — у Украины просто нет столько боеспособных подразделений, чтобы вести полноценные сражения с Россией», — пояснил он.

Ранее в Верховной раде Украины рассказали, как победить Россию.

При этом в конце мая в Киеве заявили, что санкции могут «уничтожить Россию».

В Совете Федерации прокомментировали ФАН данное заявление украинской стороны. 

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