СМИ: В Венгрии в ДТП с автобусом пострадали 13 граждан Украины

В Венгрии произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего граждан Украины, в результате произошедшего пострадали 13 человек.

Как информирует Zoom со ссылкой на местную полицию, ДТП произошло на 51 км главной магистрали №2. Транспортное средство съехало с магистрали и перевернулось.

По данным портала «Новости Закарпатья», пострадавшие являются жителями Закарпатской области, они возвращались домой.

Отмечается, что четверо пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее стало известно, что в Белоруссии произошло ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего детскую футбольную команду с Украины.