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СМИ: В Венгрии в ДТП с автобусом пострадали 13 граждан Украины
12 августа 2018, 18:24 • 46 • Украина
В Венгрии произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего граждан Украины, в результате произошедшего пострадали 13 человек.
©Sutton Motorsports globallookpress.com
Как информирует Zoom со ссылкой на местную полицию, ДТП произошло на 51 км главной магистрали №2. Транспортное средство съехало с магистрали и перевернулось.
По данным портала «Новости Закарпатья», пострадавшие являются жителями Закарпатской области, они возвращались домой.
Отмечается, что четверо пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.
Ранее стало известно, что в Белоруссии произошло ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего детскую футбольную команду с Украины.
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