СМИ: В Турции задержаны двое подозреваемых в стрельбе по посольству США

Как сообщают СМИ, в турецкой столице Анкаре задержали двух подозреваемых в обстреле посольства США. Напомним, что сегодня группа неизвестных, проехав мимо дипломатического объекта на авто, шесть раз выстрелила в его сторону, а затем скрылась с места преступления.

При этом три выпущенные в посольство пули попали в будку охраны. Отметим, что указанный инцидент произошел на фоне серьезного ухудшения американо-турецких отношений из-за повышения торговых пошлин и ситуации, развернувшейся вокруг пастора Эндрю Брансона.

Вместе с первыми задержаниями по делу об обстреле посольства турецким силовикам удалось обнаружить автомобиль, на котором злоумышленники совершили свой налет.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган назвал обстрел американского посольства в Анкаре попыткой посеять хаос в стране.