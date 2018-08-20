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СМИ: В Турции задержаны двое подозреваемых в стрельбе по посольству США
20 августа 2018, 21:39 • 34 • Политика
Сотрудники сил безопасности Турции задержали двоих подозреваемых в обстреле посольства США в Анкаре.
Как сообщают СМИ, в турецкой столице Анкаре задержали двух подозреваемых в обстреле посольства США. Напомним, что сегодня группа неизвестных, проехав мимо дипломатического объекта на авто, шесть раз выстрелила в его сторону, а затем скрылась с места преступления.
При этом три выпущенные в посольство пули попали в будку охраны. Отметим, что указанный инцидент произошел на фоне серьезного ухудшения американо-турецких отношений из-за повышения торговых пошлин и ситуации, развернувшейся вокруг пастора Эндрю Брансона.
Вместе с первыми задержаниями по делу об обстреле посольства турецким силовикам удалось обнаружить автомобиль, на котором злоумышленники совершили свой налет.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган назвал обстрел американского посольства в Анкаре попыткой посеять хаос в стране.
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