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СМИ: В Румынии автобус с 60 гражданами Украины попал в ДТП
30 июня 2018, 00:39 • 59 • Украина
В Румынии перевернулся автобус, в котором находились 60 человек, предположительно, граждане Украины. Об этом сообщает портал Miscarea De Rezistenta.
Silas SteinSilas Stein globallookpress.com
В результате аварии, произошедшей в округе Констанца, пострадали трое детей.
Всего в автобусе находились 49 детей и 11 взрослых.
После ДТП на место происшествия прибыли более 15 машин скорой помощи, а также представители других экстренных служб.
Пострадавшие были госпитализированы, остальных пассажиров доставили в местный Дом культуры.
Ранее сообщалось, что во Львовской области в результате ДТП с микроавтобусом пострадали семь граждан Белоруссии.
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