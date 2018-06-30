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СМИ: В Румынии автобус с 60 гражданами Украины попал в ДТП

30 июня 2018, 00:39  •  59 • Украина
В Румынии перевернулся автобус, в котором находились 60 человек, предположительно, граждане Украины. Об этом сообщает портал Miscarea De Rezistenta.
 
Silas SteinSilas Stein globallookpress.com
 

В результате аварии, произошедшей в округе Констанца, пострадали трое детей. 

Всего в автобусе находились 49 детей и 11 взрослых. 

После ДТП на место происшествия прибыли более 15 машин скорой помощи, а также представители других экстренных служб.

Пострадавшие были госпитализированы, остальных пассажиров доставили в местный Дом культуры.

Ранее сообщалось, что во Львовской области в результате ДТП с микроавтобусом пострадали семь граждан Белоруссии.

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