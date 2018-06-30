СМИ: В Румынии автобус с 60 гражданами Украины попал в ДТП

В Румынии перевернулся автобус, в котором находились 60 человек, предположительно, граждане Украины. Об этом сообщает портал Miscarea De Rezistenta.

В результате аварии, произошедшей в округе Констанца, пострадали трое детей.

Всего в автобусе находились 49 детей и 11 взрослых.

После ДТП на место происшествия прибыли более 15 машин скорой помощи, а также представители других экстренных служб.

Пострадавшие были госпитализированы, остальных пассажиров доставили в местный Дом культуры.

Ранее сообщалось, что во Львовской области в результате ДТП с микроавтобусом пострадали семь граждан Белоруссии.