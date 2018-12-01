СМИ: В порту Одессы обнаружили радиоактивный груз

Украинские пограничники обнаружили в контейнере в Одесском порту радиоактивный груз. Об этом информирует издание «Таймер».

По его данным, в ходе проверки стационарная система радиационного контроля «Янтарь» зафиксировала нарушение в контейнере с грузом абразивных материалов, который перевозился автомобилем.

Проведённое исследование показало, что уровень гамма-излучения контейнера выше естественного фона в десять раз.



В связи с этим груз был направлен на отдельную стоянку для принятия правового решения.

В августе в Венгрии закрыли один из терминалов аэропорта из-за контейнера с радиоактивным веществом.