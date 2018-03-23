СМИ: В Одесской области выпал жёлтый и розовый снег

В городе Измаил Одесской области выпал снег жёлтого и розового цвета. Об этом сообщает местное издание The Izmail Times.

Отмечается, что «снег жёлтого цвета в Измаиле — явление необычное».

Мэр города Андрей Абрамченко заявил, что образцы снега были переданы для лабораторных исследований.

«Лабораторные исследования показали, что кислотность представленных образцов снега нейтральная, в осадке — песчано-коричневая смесь, вредных химических веществ не обнаружено», — сказал он.

В начале марта сообщалось, что в Москве за выходные выпало около 40% месячной нормы осадков.