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СМИ: В Одесской области выпал жёлтый и розовый снег

23 марта 2018, 16:39  •  106 • Украина
В городе Измаил Одесской области выпал снег жёлтого и розового цвета. Об этом сообщает местное издание The Izmail Times.
 
Facebook © Павел Николаев
 

Отмечается, что «снег жёлтого цвета в Измаиле — явление необычное».

Мэр города Андрей Абрамченко заявил, что образцы снега были переданы для лабораторных исследований.

«Лабораторные исследования показали, что кислотность представленных образцов снега нейтральная, в осадке — песчано-коричневая смесь, вредных химических веществ не обнаружено», — сказал он. 

В начале марта сообщалось, что в Москве за выходные выпало около 40% месячной нормы осадков.

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