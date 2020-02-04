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СМИ: В Одессе демонтировали последний барельеф маршала Жукова
04 февраля 2020, 16:54 • 99 • Украина
В Одессе демонтирован последний барельеф советского маршала Георгия Жукова, висевший на стене студенческого общежития. Об этом информирует портал «Думская».
РИА Новости
По его данным, демонтаж барельефа был проведён активистами националистических организаций и студентами Одесского национального университета (ОНУ) имени Мечникова.
Отмечается, что противники демонтажа пытались помешать сносу барельефа.
В итоге барельеф был увезён на автомобиле.
По данным СМИ, разрешение на демонтаж дал ректор ОНУ Игорь Коваль.
Ранее Министерство культуры, молодёжи и спорта Украины отказалось включать бюст советского маршала Георгия Жукова в Харькове в реестр памятников.
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