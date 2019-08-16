Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Взятки, компромат и секс-туры: Эпштейна годами покрывали сотрудники полиции?
Экономика вот-вот рухнет. Американская
Глава Курганской области попросил Путина вернуть в регионы часть компаний-налого...
В «Слуге народа» пообещали принять закон об оппозиции
Главная / Украина

СМИ: В новой церкви Украины планируют сменить главу

16 августа 2019, 01:24  •  54 • Украина
Предстоятеля неканонической Православной церкви Украины Епифания (Думенко) планируют заменить на митрополита Луцкого Михаила (Зинкевича). Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на источник в церковных кругах.
 
Reuters
 

«Основным претендентом на место главы ПЦУ называют митрополита Луцкого и Волынского Михаила (Зинкевича), который пользуется поддержкой и у основных спонсоров церкви», — заявил источник издания.

При этом указывается, что Зинкевича поддерживают украинские предприниматели, финансировавшие крестный ход неканонической церковной структуры в Киеве 28 июля.

По информации издания, меценаты были «в ярости», так как число людей на крестном ходе сторонников ПЦУ было «в 15 раз меньше, чем у сторонников УПЦ».

В статье говорится, что спонсоры потребовали объяснений из-за низкого числа людей на мероприятии, «но Михаил ответил, что все деньги отдал Епифанию, поэтому спрос теперь только с него».

Ранее Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



54
Источник
Похожие новости
15 августа 2019, 18:54
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321 внесли в базу «Миротворца»
15 августа 2019, 15:39
МВД: около 3 млн украинцев могут упрощённо получить гражданство России
15 августа 2019, 12:24
В США заявили, что Украина может претендовать на членство в НАТО
16 августа 2019, 01:24
СМИ: В новой церкви Украины планируют сменить главу
15 августа 2019, 12:24
«Необходимо ломать всю систему власти»: сможет ли Зеленский изменить ситуацию со свободой слова на Украине
15 августа 2019, 22:09
В Госдуме оценили идею Киева по «реинтеграции Крыма и Донбасса»
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 августа 2019, 00:54
"На борту Шойгу паника": Украинцы прогнулись под НАТО в "схватке" F-18 и Су-27
15 августа 2019, 06:09
"Уж ты б, Зин, промолчала": Соболь обругала Соловьёва и получила ответку в стиле Высоцкого
14 августа 2019, 00:54
"Русские теперь за всё отвечают": Алек Болдуин объяснил, почему смерть Эпштейна "повесили" на Москву
13 августа 2019, 16:39
Что за секретная ракета на самом деле взорвалась под Северодвинском
12 августа 2019, 11:52
Ковтун ПРЕДСКАЗАЛ дальнейшие действия Зеленского! Студия не может поверить!
10 августа 2019, 05:54
"Ротшильды, Рокфеллеры или Сорос": Депутат заявил о применении против России климатического оружия
09 августа 2019, 02:09
Путин поправил всего одно слово. И отменил хлеб-соль
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.