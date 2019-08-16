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СМИ: В новой церкви Украины планируют сменить главу
16 августа 2019, 01:24 • 54 • Украина
Предстоятеля неканонической Православной церкви Украины Епифания (Думенко) планируют заменить на митрополита Луцкого Михаила (Зинкевича). Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на источник в церковных кругах.
Reuters
«Основным претендентом на место главы ПЦУ называют митрополита Луцкого и Волынского Михаила (Зинкевича), который пользуется поддержкой и у основных спонсоров церкви», — заявил источник издания.
При этом указывается, что Зинкевича поддерживают украинские предприниматели, финансировавшие крестный ход неканонической церковной структуры в Киеве 28 июля.
По информации издания, меценаты были «в ярости», так как число людей на крестном ходе сторонников ПЦУ было «в 15 раз меньше, чем у сторонников УПЦ».
В статье говорится, что спонсоры потребовали объяснений из-за низкого числа людей на мероприятии, «но Михаил ответил, что все деньги отдал Епифанию, поэтому спрос теперь только с него».
Ранее Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата.
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