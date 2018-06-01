|
СМИ: В МВФ высказали недовольство последними решениями украинского правительства
01 июня 2018, 13:54 • 89 • Украина
Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Рон ван Руден написал письмо украинскому правительству, в котором высказал своё недовольство последними решениями кабмина страны.
Reuters
Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на источник в кабмине, который показал письмо, датированное 29 мая.
Отмечается, что международной организации, в частности, не понравилось ещё не обнародованное постановление правительства о лишении Минфина полномочий по утверждению финансовых документов правительства, которое якобы было принято на закрытом заседании.
Издание при этом указывает, что в пресс-службе премьера Украины Владимира Гройсмана опровергли информацию о принятых решениях. Там говорят, что на закрытом заседании поднимался вопрос о применении принципа «молчаливого согласия» в тех случаях, когда Минфин затягивает согласование вопросов по рассмотрению актов законодательства, которые вносятся на рассмотрение кабмина.
«Действующие нормы говорят о том, что если такие вопросы выносятся на голосование в кабмине, за исключением молчаливого согласия, то Минфин остаётся при своих правах», — отметили в пресс-службе.
В то же время министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что такие решения кабмина уже были подготовлены и получены Минфином.
«Правительство пока не хочет обнародовать эти решения. Для страны это был бы большой удар, который угрожал бы срывом программы МВФ», — сказал министр.
Ранее директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс назвал критически важное условие, которое Украине необходимо выполнить для получения очередного транша от организации.
Подпишитесь на нас
89
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
28 мая 2018, 09:25
|
26 мая 2018, 15:09
|
30 мая 2018, 06:54
|
30 мая 2018, 21:52
|
30 мая 2018, 03:39
|
26 мая 2018, 08:39
|
29 мая 2018, 16:09