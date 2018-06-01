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СМИ: В МВФ высказали недовольство последними решениями украинского правительства

01 июня 2018, 13:54  •  89 • Украина
Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Рон ван Руден написал письмо украинскому правительству, в котором высказал своё недовольство последними решениями кабмина страны.
 
Reuters
 

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на источник в кабмине, который показал письмо, датированное 29 мая.

Отмечается, что международной организации, в частности, не понравилось ещё не обнародованное постановление правительства о лишении Минфина полномочий по утверждению финансовых документов правительства, которое якобы было принято на закрытом заседании.

Издание при этом указывает, что в пресс-службе премьера Украины Владимира Гройсмана опровергли информацию о принятых решениях. Там говорят, что на закрытом заседании поднимался вопрос о применении принципа «молчаливого согласия» в тех случаях, когда Минфин затягивает согласование вопросов по рассмотрению актов законодательства, которые вносятся на рассмотрение кабмина.

«Действующие нормы говорят о том, что если такие вопросы выносятся на голосование в кабмине, за исключением молчаливого согласия, то Минфин остаётся при своих правах», — отметили в пресс-службе.

В то же время министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что такие решения кабмина уже были подготовлены и получены Минфином.

«Правительство пока не хочет обнародовать эти решения. Для страны это был бы большой удар, который угрожал бы срывом программы МВФ», — сказал министр.

Ранее директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс назвал критически важное условие, которое Украине необходимо выполнить для получения очередного транша от организации.

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