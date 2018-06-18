СМИ: В Мариуполе украинскому пограничнику сломали челюсть из-за спора о русском языке

В Мариуполе подполковнику Госпогранслужбы сломали челюсть во время потасовки, которая началась после требования пострадавшего предоставить ему меню на украинском языке в одном из кафе города. Об этом сообщается на сайте Мариуполя.

«Вчера в Мариуполе, когда пришли вечером в кофейню RedCups с коллегами, охрана завалила Стаса на пол и тупо сломала ему челюсть. Всё из-за просьбы уважать клиентов и дать меню на украинском языке», — приводит портал 0629 слова замглавы Одесской облгосадминистрации Соломии Бобровской на странице в Facebook.

При этом в полиции подтвердили, что по факту драки в кафе на место выезжали полицейские.

На сайте города сообщается, что претензией компании людей, среди которых был и пострадавший подполковник, «было то, что меню написано не на украинском», а на русском языке.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, а директор кафе собирается передать видеозапись конфликта в полицию, отмечает портал.

В марте 2017 года сообщалось, что в Верховной раде едва не произошла драка из-за выступления депутата на русском языке.