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СМИ: В Мариуполе украинскому пограничнику сломали челюсть из-за спора о русском языке
18 июня 2018, 18:39 • 214 • Украина
В Мариуполе подполковнику Госпогранслужбы сломали челюсть во время потасовки, которая началась после требования пострадавшего предоставить ему меню на украинском языке в одном из кафе города. Об этом сообщается на сайте Мариуполя.
РИА Новости
«Вчера в Мариуполе, когда пришли вечером в кофейню RedCups с коллегами, охрана завалила Стаса на пол и тупо сломала ему челюсть. Всё из-за просьбы уважать клиентов и дать меню на украинском языке», — приводит портал 0629 слова замглавы Одесской облгосадминистрации Соломии Бобровской на странице в Facebook.
При этом в полиции подтвердили, что по факту драки в кафе на место выезжали полицейские.
На сайте города сообщается, что претензией компании людей, среди которых был и пострадавший подполковник, «было то, что меню написано не на украинском», а на русском языке.
В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, а директор кафе собирается передать видеозапись конфликта в полицию, отмечает портал.
В марте 2017 года сообщалось, что в Верховной раде едва не произошла драка из-за выступления депутата на русском языке.
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