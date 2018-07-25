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СМИ: В Киеве водитель на Hummer насмерть сбил девочку из России
25 июля 2018, 14:54 • 73 • Украина
В Киеве водитель на автомобиле Hummer сбил девочку на пешеходном переходе.
РИА Новости
Как сообщает ТСН со ссылкой на источники в правоохранительных органах, девочка была гражданкой России. Уточняется, что она умерла в машине скорой помощи.
24 июля 23-летний водитель сбил девочку, которая, по предварительным данным, с мамой переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе на зелёный свет. Водитель был задержан.
Ему объявили подозрение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть потерпевшего».
Кроме того, как сообщает телеканал «112 Украина», прокуратура намерена объявить задержанному дополнительное подозрение в случае установления факта его попытки скрыться с места происшествия.
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