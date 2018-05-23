СМИ: в администрации Порошенко назвали ложью информацию о проплаченной встрече с Трампом

• 55 • Украина

КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Администрация президента Украины Петра Порошенко опровергла информацию СМИ о том, что американский адвокат Майкл Коэн втайне получил по меньшей мере $400 тыс., чтобы организовать встречу президента США Дональда Трампа с главой украинского государства. Об этом сообщило в среду украинское издание Лiга.нет со ссылкой на пресс-службу администрации.

"Откровенная ложь, клевета и фейк. Именно так мы оцениваем дезинформацию о том, что встреча президентов Украины и США была организована за деньги", - заявили в администрации. При этом отмечается, что украино-американский саммит был организован в июне 2017 года "исключительно по официальным дипломатическим каналам, в том числе посольством Украины в США".

В канцелярии Порошенко заявили, что считают подобную информацию направленную на дискредитацию украинско-американских отношений, а также "персональной атакой на президентов Украины и США". Более того, в администрации потребовали опровержения данных о якобы проплаченной встрече глав двух государств, подчеркнув, что оставляют за собой право подать иск в суд.

Ранее в среду вещательная корпорация Би-би-си сообщила со ссылкой на источники в Киеве, что Коэн, представляющий на протяжении многих лет интересы Трампа, "втайне получил по меньшей мере $400 тыс., чтобы организовать встречу Трампа с Порошенко". По ее данным, деньги были переданы посредниками, действующими от имени украинского президента. При этом выход на Коэна был осуществлен с помощью украинского депутата, который связался с еврейской благотворительной организацией в штате Нью-Йорк.

Би-би-си, ссылаясь на еще один источник в Киеве, также сообщила, что за встречу с Трампом украинской стороне пришлось заплатить еще больше $600 тыс. Встреча Трампа и Порошенко прошла в Вашингтоне в июне прошлого года.