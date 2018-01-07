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СМИ: в 2017 году украинского гражданства лишились более 5 тыс. человек
07 января 2018, 20:24 • 240 • Украина
КИЕВ, 7 января. /ТАСС/. Почти 5,2 тыс. человек в 2017 году лишились украинского гражданства. Об этом сообщили в администрации главы украинского государства на запрос агентства "Украинские новости".
"Указы о прекращении гражданства были выданы вследствие выхода из гражданства 4296 лиц, потери гражданства 47 лицами и по предусмотренным международными договорами основаниям относительно 825 лиц", - говорится в сообщении издания.
При этом в течение 2017 года в гражданство Украины было принято 957 лиц, из них 94 были лицами без гражданства.
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