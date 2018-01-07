Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинский урок грузинским легионам
Симоньян считает, что версия "вмешательства РФ" в выборы в США может быть опрове...
«Не спрячутся даже новейшие самолёты»: как Россия совершенствует радиолокационну...
Путин встретил Рождество в Петербурге - в храме, где крестили его отца
Главная / Украина

СМИ: в 2017 году украинского гражданства лишились более 5 тыс. человек

07 января 2018, 20:24  •  240 • Украина

КИЕВ, 7 января. /ТАСС/. Почти 5,2 тыс. человек в 2017 году лишились украинского гражданства. Об этом сообщили в администрации главы украинского государства на запрос агентства "Украинские новости".

"Указы о прекращении гражданства были выданы вследствие выхода из гражданства 4296 лиц, потери гражданства 47 лицами и по предусмотренным международными договорами основаниям относительно 825 лиц", - говорится в сообщении издания.

При этом в течение 2017 года в гражданство Украины было принято 957 лиц, из них 94 были лицами без гражданства.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

240
Источник
Похожие новости
07 января 2018, 02:54
Украина: от расколотого государства к разорванному
06 января 2018, 15:09
Погранслужба Украины: почти 15,5 тыс. россиян прошли биоконтроль на границе с 1 января
06 января 2018, 20:09
«Приходится ожидать дольше всех»: как изменились правила въезда на Украину для россиян

07 января 2018, 22:09
«Националистическая мифология»: на Украине предложили признать «оккупацией» советский период истории страны
06 января 2018, 03:54
Тернии реформ: сможет ли Украина выполнить требования кредиторов в 2018 году
08 января 2018, 01:24
«Это просто корыто»: почему Киев не может продать недостроенный советский ракетный крейсер «Украина»
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
07 января 2018, 01:32
Порошенко, традиция, короли
05 января 2018, 00:24
Минобороны РФ рассказало о мерах, которые были предприняты после обстрела базы Хмеймим
02 января 2018, 18:54
«Украина превращена в восточноевропейскую Бангладеш»
04 января 2018, 16:24
Ложь о Смоленской катастрофе стоит полякам миллионы злотых
03 января 2018, 01:24
Украина: как снять проклятие?
06 января 2018, 13:39
«Некомпетентность и незаконные приказы»: «грузинский легион» вышел из состава бригады ВСУ
03 января 2018, 04:24
Основная версия — месть: что известно об убийстве на Украине адвоката Ирины Ноздровской
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.