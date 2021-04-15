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СМИ узнали, почему Байден на самом деле объявил режим ЧС из-за России
15 апреля 2021, 22:55 • 125 • Политика
Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в сфере нацбезопасности из-за России. Это является лишь "ширмой" для отвлечения внимания от бессилия США в отношении "Северного потока – 2", считает Politico.
Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в области национальной безопасности из-за действий России. Сообщается, что именно этому будет посвящено обращение американского президента к народу, которое запланировано на 15 апреля в 23:30 по московскому времени.
Американские эксперты обратили внимание на то, что среди принятых санкций против России нет санкций против "Северного потока – 2". Издание Politico выяснило, что Конгресс США предлагал ввести санкции против топ-менеджеров заблокировать возможность использования любых судов-трубоукладчиков в Балтийском море. Однако эти санкции Байден не ввёл.
- пишет издание.
На этом основании делается вывод, что Байден затеял всю эту историю с режим чрезвычайной ситуации из-за России только для того, чтобы замаскировать своё бессилие в отношении "Северного потока – 2". То есть режим ЧС и жёсткие заявления являются лишь ширмой, призванной отвлечь американцев и не только их от провалов Белого дома.
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