СМИ узнали, почему Байден на самом деле объявил режим ЧС из-за России

Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в сфере нацбезопасности из-за России. Это является лишь "ширмой" для отвлечения внимания от бессилия США в отношении "Северного потока – 2", считает Politico.

Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в области национальной безопасности из-за действий России. Сообщается, что именно этому будет посвящено обращение американского президента к народу, которое запланировано на 15 апреля в 23:30 по московскому времени.

Американские эксперты обратили внимание на то, что среди принятых санкций против России нет санкций против "Северного потока – 2". Издание Politico выяснило, что Конгресс США предлагал ввести санкции против топ-менеджеров заблокировать возможность использования любых судов-трубоукладчиков в Балтийском море. Однако эти санкции Байден не ввёл.

Обсуждаемые и разработанные Конгрессом США санкции против "Северного потока-2" не включены администрацией Байдена в список одобренных президентом США сегодня,

- пишет издание.

На этом основании делается вывод, что Байден затеял всю эту историю с режим чрезвычайной ситуации из-за России только для того, чтобы замаскировать своё бессилие в отношении "Северного потока – 2". То есть режим ЧС и жёсткие заявления являются лишь ширмой, призванной отвлечь американцев и не только их от провалов Белого дома.