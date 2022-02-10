СМИ узнали о принадлежащей семейству Назарбаевых элитной недвижимости в Германии

Дочери и зятю бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, а также связанным с ними компаниям, принадлежит недвижимость в ФРГ, в которую было вложено свыше 100 млн евро.

В перечень принадлежащей семье Назарбаевых зарубежной элитной недвижимости входит дворец Зеелах в Баден-Бадене. Такую информацию приводит Deutsche Welle. Интерьер дворца изобилует искусной лепниной, роскошными люстрами, потолками из ценных пород дерева, фресками.

В XIX веке здесь располагалась летняя резиденция русского дипломата Михаила Хрептовича. Однако сейчас поместье приобрело гораздо более роскошный вид. Новые владельцы из Казахстана отстроили историческую виллу, сделали здесь ландшафтный парк с фонтанами, а также разместили на территории поместья роскошную спа-зону, площадь которой примерно равна 1000 кв. м. А стеклянный купол, накрывающий 25-метровый бассейн, можно разглядеть даже на фото из космоса.

Элитное поместье обустраивалось на протяжении почти десятка лет, работы завершились лишь 2 года назад. Цена вопроса – 60 млн евро. Как следует из документов реестра компаний ФРГ, именно на эту сумму за время, что велась реконструкция, увеличился уставной капитал Schloss Seelach Invest – компании, владеющей поместьем Зеелах.

Помимо него, казахам принадлежат ещё 3 объекта недвижимости в регионе, включая построенную в начале ХХ столетия виллу архитектора Густава Штро в городе Баден-Баден и замок-отель Бюлерхёе, которые являются историческими памятниками. Суммарно в эти объекты было вложено свыше 100 млн евро.

Кому всё принадлежит?

Как следует из немецких реестров, учредителем компании Schloss Seelach Invest GmbH, владеющей поместьем Зеелах, выступает фирма Verus Praedium International. Последняя же принадлежит алматинской «Кипрос». А согласно Реестру прозрачности, созданному в ФРГ для борьбы с отмыванием средств, бенефициаром Schloss Seelach Invest GmbH выступает Тимур Кулибаев, который приходится зятем бывшему лидеру Казахстана Нурсултану Назарбаеву.

По данным из Реестра прозрачности, Тимур Кулибаев и его жена Динара (средняя дочь Назарбаева) также являются конечными бенефициарными владельцами немецкой Bühlerhöhe Castle Invest GmbH, которая принадлежит им через казахскую Mercury Properties. Компания владеет 2-мя отелями в Бюле, один из которых имеет статус памятника национального значения. Речь об отеле-замке Бюлерхёе. Последний в 2013-м был куплен бизнесменом из Казахстана Яковом Цхаем, который владеет нефтяными компаниями и является миноритарным партнёром Тимура Кулибаева по бизнесу.

Какова роль бизнесмена Цхая?

В соответствии с документами из реестра немецких компаний, Цхай в течение нескольких лет вложил через свои холдинг «Достар-Инвест» и нефтекомпанию «Достар Ойл Сервис» свыше 100 млн евро в недвижимость в Баден-Бадене и его окрестностях.

В 2020-м, после завершения масштабных работ по реконструкции и благоустройству поместья Зеелах, предприниматель переписал его на Verus Praedium International Кулибаева. Об этом также говорят выписки из реестра компаний ФРГ. А годом ранее Цхай переписал на подконтрольный Кулибаеву Mercury Properties 90% уставного капитала Bühlerhöhe Castle Invest GmbH, уступив таким образом отель Бюлерхёе.

Политический обозреватель Санжар Бокаев допустил, что Якову Цхаю принадлежит чисто номинальная роль как в бизнесе, так и в операциях с недвижимостью в Германии. Также, по его словам, в отношениях крупных бизнесменов с семьёй бывшего президента присутствуют высокие коррупционные риски.

Стоит отметить, что, по данным Forbes, Динара и Тимур Кулибаевы являются самой богатой супружеской четой Казахстана. Их состояние оценивается почти в $6 млрд.

Заграничная недвижимость провоцирует социальную напряжённость

Как отметил казахстанский политолог Досым Сатпаев, богатство экс-президента и его семьи служат олицетворением социальной несправедливости, которая стала одной из главных причин прошедших в январе протестов в республике. Особенно остро неравенство прослеживается в сфере нефтедобычи. По большей части энергоресурсы страны контролируются правящими элитами, при этом нефтяники вынуждены регулярно бастовать из-за низких зарплат.

По завершении протестов Назарбаев ушёл с поста главы Совета нацбезопасности, а Тимур Кулибаев покинул пост председателя Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Нынешний президент Казахстана Косым-Жомарт Токаев пообещал разобраться с олигархической системой.