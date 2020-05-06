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СМИ узнали о новой должности уходящего в отставку мэра Нижнего Новгорода
06 мая 2020, 03:10 • 12 • Политика
Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов займет федеральную должность, связанную с развитием Арктики. Об этом во вторник, 5 мая, сообщает городской сайт «NN.RU» со ссылкой на собственный источник в горадминистрации.
«Владимир Панов займет должность спецпредставителя по Арктике. В зоне его ответственности несколько взаимосвязанных направлений: интересы бизнеса в лице ГК «Росатом», государственные задачи, поставленные правительством РФ, и развитие самого региона. Управленческий опыт, полученный Владимиром Пановым за время работы мэром Нижнего Новгорода, будет востребован на новой должности», — рассказал собеседник портала.
Вопрос об отставке городская дума рассмотрит на заседании 6 мая, пишет «Газета.ру».
Ранее в этот же день СМИ сообщили о досрочном уходе Панова с поста градоначальника. Вместе с тем пресс-служба городской администрации от официальных комментариев воздерживается.
Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года. Его кандидатуру выдвинул врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.
В середине февраля президент России Владимир Путин принял отставку Анатолия Артамонова, занимавшего пост губернатора Калужской области в течение 20 лет.
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