Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Одесское подполье записало видео: «"Вольный город Одесса" объявляет на...
Киев начинает «АТО» в Черкассах? В мятежный город направили нацгвардию
На Украине разгорается скандал с биологическими лабораториями Пентагона
Политолог Ищенко рассказал, что ждет Киев после конфликта с Черкассами
Главная / Политика

СМИ узнали о новой должности уходящего в отставку мэра Нижнего Новгорода

06 мая 2020, 03:10  •  12 • Политика
Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов займет федеральную должность, связанную с развитием Арктики. Об этом во вторник, 5 мая, сообщает городской сайт «NN.RU» со ссылкой на собственный источник в горадминистрации.
«Владимир Панов займет должность спецпредставителя по Арктике. В зоне его ответственности несколько взаимосвязанных направлений: интересы бизнеса в лице ГК «Росатом», государственные задачи, поставленные правительством РФ, и развитие самого региона. Управленческий опыт, полученный Владимиром Пановым за время работы мэром Нижнего Новгорода, будет востребован на новой должности», — рассказал собеседник портала.
Вопрос об отставке городская дума рассмотрит на заседании 6 мая, пишет «Газета.ру».
Ранее в этот же день СМИ сообщили о досрочном уходе Панова с поста градоначальника. Вместе с тем пресс-служба городской администрации от официальных комментариев воздерживается.
Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года. Его кандидатуру выдвинул врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.
В середине февраля президент России Владимир Путин принял отставку Анатолия Артамонова, занимавшего пост губернатора Калужской области в течение 20 лет.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



12
Источник
Похожие новости
05 мая 2020, 21:10
Жириновский заявил о чудовищной потере России: "Это был наш второй Королёв"
05 мая 2020, 21:10
ФБР предупреждает: К власти США придёт Путин
05 мая 2020, 21:10
Пенсия за свой счёт: Блогер обнаружил гениальную схему чиновников
05 мая 2020, 21:10
Эксперт: "Правительство решило на гражданах сэкономить. На самых незащищённых"
05 мая 2020, 23:10
Режим ЧС для Москвы: Военный эксперт дал прогноз о решении Путина
05 мая 2020, 20:10
СМИ сообщили об уходе мэра Нижнего Новгорода в отставку
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 мая 2020, 04:10
Дамоклов меч над властью. Назрела опасность пострашнее коронавируса
04 мая 2020, 08:10
И всё-таки – в кармане? Какие силы разбудил «Бесогон» Никиты Михалкова
03 мая 2020, 07:10
На Украине разгорается скандал с биологическими лабораториями Пентагона
01 мая 2020, 09:10
Скоро в областях помашут "до свидания": Поклонская сделала грозное предупреждение
02 мая 2020, 02:10
"У духов минус три": Военкор Блохин похвастался трофейной "супертехникой"
04 мая 2020, 17:10
Независимый эксперт рассказал о найденных при крушении МН17 "самородках"
02 мая 2020, 09:10
Стало известно, у кого Путин отнимает свободу и зачем
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.