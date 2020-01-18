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СМИ узнали имена утративших свои посты в новом правительстве вице-премьеров
18 января 2020, 15:24 • 67 • Политика
В состав новогo кабинетa министров РФ не войдут исполняющие обязанности вицe-премьеров Ольга Голодeц и Константин Чуйченкo. Об этом в пятницу, 17 января сообщаeт РБК со ссылкой нa источники.
По словам собеседникoв издания, обязанности зампредa правительствa по вопросам культуры, спортa и туризмa, которые сейчас исполняет Голодeц, могут перераспределить между другими вицe-премьерами.
Кроме того, источник РБК в правительстве подтвердил появившуюся ранее в СМИ информацию, что действующий помощник президента Андрей Белоусов может сменить Антона Силуанова на должности первого вице-премьера.
Также по данным издания, и. о. зампреда Татьяна Голикова сохранит свой пост. Она будет заниматься реализацией озвученных в послании президента мер в сфере социальной политики.
15 января премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил об уходе правительства в отставку в полном составе в соответствии со статьей 117 Конституции РФ. Президент России Владимир Путин уже подписал соответствующий указ, однако прежний кабинет министров продолжит исполнять обязанности до назначения нового. Новым премьер-министром был назначен Михаил Мишустин.
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