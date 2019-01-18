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СМИ: Умер одесский сатирик Семён Лившин

18 января 2019, 23:54  •  28 • Украина
В американском Сан-Диего скончался одесский сатирик Семён Лившин, сообщает НСН. Ему было 79 лет.
 
Facebook © edward.amchislavsky
 

Лившин родился 9 января 1940 года. Работал в газете «Комсомольская искра», в течение 13 лет возглавлял отдел сатиры и юмора «Антилопа-Гну» в газете «Вечерняя Одесса». Затем переехал в Москву, работал в газете «Известия».

Один из главных авторов и участников первой одесской команды КВН, организатор первых одесских «Юморин». Выпустил несколько книг иронической прозы.

После переезда в США продолжил заниматься редакторской и журналистской работой. Вместе с президентом Американской лиги КВН Евгением Каминским издавал юмористическую русскоязычную газету «Окей!».

Ранее сообщалось, что в Москве на 99-м году жизни скончался фронтовой кинооператор Второй мировой войны Борис Соколов. 

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