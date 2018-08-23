|
СМИ: Украинский вратарь «Реала» Лунин перейдёт в «Леганес» на правах аренды
23 августа 2018, 11:09 • 47 • Украина
Мадридский «Реал» отдаст в аренду «Леганесу» украинского голкипера Андрея Лунина, который перешёл в коллектив из столицы Испании этим летом.
Reuters
Об этом сообщает Marca.
По информации издания, руководство «королевского клуба» заинтересовано в переходе 19-летнего футболиста в команду, которая базируется в пригороде Мадрида.
Лунин перешёл в «Реал» в это трансферное окно из украинской «Зари». В минувшем сезоне был признан лучшим игроком клуба из Луганска.
Ранее сообщалось, что «Витесс» Слуцкого арендовал футболиста «Реала».
Подпишитесь на нас
47
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
19 августа 2018, 19:39
|
20 августа 2018, 16:39
|
19 августа 2018, 00:09
|
18 августа 2018, 23:54
|
20 августа 2018, 21:39
|
16 августа 2018, 13:39
|
21 августа 2018, 18:56