СМИ: Украинский вратарь «Реала» Лунин перейдёт в «Леганес» на правах аренды

Мадридский «Реал» отдаст в аренду «Леганесу» украинского голкипера Андрея Лунина, который перешёл в коллектив из столицы Испании этим летом.

Об этом сообщает Marca.

По информации издания, руководство «королевского клуба» заинтересовано в переходе 19-летнего футболиста в команду, которая базируется в пригороде Мадрида.

Лунин перешёл в «Реал» в это трансферное окно из украинской «Зари». В минувшем сезоне был признан лучшим игроком клуба из Луганска.

Ранее сообщалось, что «Витесс» Слуцкого арендовал футболиста «Реала».