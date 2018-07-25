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СМИ: Украинский хоккеист утонул в реке
25 июля 2018, 01:54 • 41 • Украина
Нападающий украинского хоккейного клуба «Днепр» и кандидат в юниорскую сборную страны Эдуард Жук утонул в реке в возрасте 17 лет.
fhu.com.ua
Об этом сообщает сайт Xsport.ua.
Воспитанник донецкой школы хоккея, с 2014 года Жук выступал за херсонский клуб, в составе которого он стал серебряным призёром Юношеской хоккейной лиги Украины в сезоне-2017/18.
Ранее сообщалось, что обладатель Кубка Стэнли Рэй Эмери утонул в канадском озере Онтарио.
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