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СМИ: Украинский хоккеист утонул в реке

25 июля 2018, 01:54  •  41 • Украина
Нападающий украинского хоккейного клуба «Днепр» и кандидат в юниорскую сборную страны Эдуард Жук утонул в реке в возрасте 17 лет.
 
fhu.com.ua
 

Об этом сообщает сайт Xsport.ua.

Воспитанник донецкой школы хоккея, с 2014 года Жук выступал за херсонский клуб, в составе которого он стал серебряным призёром Юношеской хоккейной лиги Украины в сезоне-2017/18.

Ранее сообщалось, что обладатель Кубка Стэнли Рэй Эмери утонул в канадском озере Онтарио.

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