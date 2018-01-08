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СМИ: украинские радикалы заблокировали въезд в пещеры Киево-Печерской лавры

08 января 2018, 19:09  •  188 • Украина

КИЕВ, 8 января. /ТАСС/. Около 30 представителей украинской радикальной организации "С14" заблокировали въезд в пещеры Киево-Печерской лавры и перекрыли шлагбаум. Об этом в понедельник сообщило издание "Громадское".

Неизвестные в балаклавах пришли к Лавре с баннерами "Долой ФСБ". На акции имели место словесные перепалки и небольшая потасовка, радикалы также жгли фаеры. Из Киево-Печерской лавры к ним вышли около 25 священнослужителей и начали петь. Возле Лавры также находятся правоохранители, среди которых есть несколько представителей полка особого назначения.

По данным издания InfoResist, радикалы устроили протест после того, как в Лавре отказались отпевать погибших участников силовой операции в Донбассе, крещеных не в церкви Московского патриархата.

Украинская националистическая организация "С14" ("Сич") была создана в 2010 году, свою деятельности она начала в Киеве, устраивая силовые протесты против незаконных застроек. Позднее приняла активное участие в "евромайдане", с 2014 года батальон "Сич" действовал в рамках силовой операции в Донбассе. Лидер организации Евгений Карась в одном из интервью признал факт сотрудничества С14 с СБУ, в частности при необходимости "воздействовать" на инакомыслящих.

Консорциум по изучению терроризма при Университете штата Мэриленд США (TRAC) в ноябре 2017 года внес "С14" в глобальную базу террористов.

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