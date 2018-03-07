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СМИ: Украинские националисты заставили певицу Билык раскритиковать Россию

07 марта 2018, 17:09  •  172 • Украина
Народная артистка Украины, певица Ирина Билык подвергла критике политику Москвы в отношении Киева для того, чтобы избежать срыва концерта во Львове.
 
© Wikimedia
 

6 марта националисты заблокировали вход во Львовский театр оперы и балета и зашли в гримёрку Билык перед началом концерта. Они потребовали от артистки «признать Россию страной-агрессором и признать оккупацию Крыма», передаёт интернет-издание Zaxid.net.

«Я знаю точно, что мой муж не агрессор. Он, как и тысячи россиян, сочувствует Украине. То, что вы одним словом хотите подписать всех артистов под один шаблон, это неправильно», — сказала она.

Между тем, она назвала политику России в отношении Украины агрессивной, добавив, что Крым не является российским.

После сделанного заявления украинские националисты разблокировали вход в театр.

В июне 2017 года в Одессе украинские националисты предприняли попытку сорвать концерт Ирины Билык.

Ранее Минкультуры Украины внесло семерых российских деятелей культуры в перечень лиц, «представляющих угрозу национальной безопасности».

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