Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Россия совершила большое чудо": Латвия вынуждена отдать свой рынок шп...
США метили в Кадырова, но промахнулись. Теперь страшно должно быть всему Западу
Поклонская ответила на оскорбления украинского журналиста Гордона. Тот назвал ее...
«96% населения мира зависит от тех, кого выбрали 4% людей, живущих в США»: Дуров...
Главная / Политика

СМИ: Украина стоит на пороге создания нового правительства

15 мая 2020, 16:55  •  198 • Политика
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Украинская оппозиция прекращает торги с лидером нации и его партией
Новый политический конфликт на Украине, связанный с демаршем партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в отношении главы правительства Дениса Шмыгаля, может привести к очередному этапу развала страны. С таким прогнозом выступило издание "Версия".
Напомним, 13 мая фракция ОПЗЖ в полном составе покинула зал заседания Верховной рады перед выступлением премьер-министра в знак протеста против его заявления о том, что для него не существует праздника 9 Мая – Дня Победы.
Как заявил тогда сопредседатель партии Вадим Рабинович, для них этого кабинета министров больше не существует. "Ни в одном мероприятии, где будет участвовать Шмыгаль и его правительство, мы участвовать не будем! Нам с ними не о чем больше говорить", – цитирует оппозиционера украинский "Интерфакс". Рабинович добавил, что фракция ждет его покаяния и извинения перед ветеранами Великой Отечественной войны.
Таким образом, представители ОПЗЖ (второй по численности партии в нынешней Раде) прекращают все торги с президентом Владимиром Зеленским и его сторонниками, в том числе "Слугами народа". В таком случае глава государства может или заменить премьера Шмыгаля, или оппозиция создаст теневое правительство, у которого есть все шансы влиять на судьбу страны.
Скорее всего, пан Зеленский по первому пути не пойдет, тогда ОПЗЖ о главе с ее лидером Виктором Медчедчуком вступят в жесткую конфронтацию с действующим режимом. Это значит, что в Раде больше не будет "договорных" голосований, в которых нуждается президент, говорится в статье.
Конечно, власть по всей Украине оппозиция не захватит, однако может повлиять на восточные регионы соборной, где давно пользуется популярностью. На западе и в центре Незалежной ОПЗЖ считают слишком пророссийской партией. Поэтому, если восточные регионы поддержат оппозиционеров, это углубит политический кризис в стране. Есть вероятность того, что часть Украины изберет свой собственный путь развития.
Сейчас все в руках ОПЗЖ в их дальнейших действиях.
"Хватит ли духа у "оппозиционеров" запустить сценарий создания "альтернативной Украины", увидим в ближайшее время", – резюмировал автор статьи.
Накануне представитель фракции ОПЗЖ Ростислав Дубовой назвал "вредительством" для государства политику пана Зеленского, который лоббировал в Раде принятие парламентом в угоду МВФ закона об урегулировании вывода с рынка неплатежеспособных банков и запрете на их возврат бывшим владельцам.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



198
Источник
Похожие новости
15 мая 2020, 05:55
"Зашибись победили в нефтяной войне": Саудовская Аравия повысила НДС и отменила прожиточный минимум
15 мая 2020, 01:55
"Новое время не за горами": Быков намекнул на революцию из одиночной камеры
15 мая 2020, 07:55
Дело о крушении MH17: Расследование идёт ко дну, хотя аресты уже якобы начались
15 мая 2020, 09:55
"Гражданскую жену Путина" на праймериз "Единой России" разоблачили. Эксперт указал на враньё
15 мая 2020, 10:55
"К чёртовой матери": Один из основателей "Единой России" требует отставок шефов партии
15 мая 2020, 05:55
"Воспользовались неразберихой": Лоббистов закона о домашнем насилии опять поймали на вранье
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 мая 2020, 05:55
"Зашибись победили в нефтяной войне": Саудовская Аравия повысила НДС и отме...
15 мая 2020, 01:55
Неожиданный подарок отцу на день рождения раскрыл семейный скелет в шкафу
15 мая 2020, 07:55
Россия играет на нервах Цахала? "Завоеватель" уже прибыл в Сирию
15 мая 2020, 01:55
"Новое время не за горами": Быков намекнул на революцию из одиночной камеры
15 мая 2020, 07:55
Дело о крушении MH17: Расследование идёт ко дну, хотя аресты уже якобы начались
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 мая 2020, 06:55
"Впервые выслушали в Киеве": Поклонская дала интервью журналисту с Украины
13 мая 2020, 01:55
Евросоюз застыл перед перспективой разделиться на две-три части
10 мая 2020, 08:56
Америка назвала "настоящего" победителя во Второй мировой войне
14 мая 2020, 14:20
Поклонская ответила на оскорбления украинского журналиста Гордона. Тот назвал ее «символом предательства»
08 мая 2020, 23:35
В России поставили на место президентов Латвии, Литвы и Эстонии: Изображая «нации-жертвы», вы прикрываете свое сотрудничество с Гитлером
09 мая 2020, 05:10
Бужанский о Дне примирения 8 мая: Я ничего не забыл, и ни с кем мириться не буду. Не прощу никогда
10 мая 2020, 15:55
"Есть мнение...": Президент в бункере. Вместе с двойником
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.