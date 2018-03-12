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СМИ: Украина оштрафовала российские авиакомпании более чем на $200 млн за полеты в Крым

12 марта 2018, 22:09  •  138 • Украина

КИЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Сумма штрафов, наложенных Госавиаслужбой Украины на российские авиакомпании за полеты в Крым, с сентября 2017 года выросла вдвое и достигла порядка $209 млн. Об этом сообщило в понедельник агентство УНИАН.

Ранее ведомство сообщало, что штрафы, наложенные на компании РФ, по данным на сентябрь 2017 года достигают порядка $103 млн.

"Госавиаслужба начиная с 2015 года наложила 5,44 млрд грн (около $209 млн - прим. ТАСС) штрафов на более чем 40 российских авиакомпаний, которые нарушили воздушное пространство Украины, в частности, летая в аннексированный Крым", - сообщает агентство со ссылкой на ведомство.

В Госавиаслужбе уточнили, что за каждое нарушение предусмотрен штраф порядка пяти тысяч долларов. Для взыскания средств ведомство обращается в украинские суды, что в дальнейшем даст основания начать процесс в международных органах правосудия.

Как сообщает УНИАН, в список "компаний-нарушителей" попали "Аэрофлот", "ВИМ-Авиа", "Россия", Red Wings Airlines, "Уральские авиалинии", "ЮTэйр". Также там числятся "Донавиа", "Русджет", "Северный ветер", "Якутия" и другие.

На данный момент воздушное пространство над Крымом и открытыми водами Черного моря контролируется Россией. Большинство иностранных авиакомпаний отказались от его использования.

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