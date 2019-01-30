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СМИ: Украина не смогла поставить военным США один танк «Оплот»
30 января 2019, 20:24 • 148 • Украина
Украинские власти не смогли поставить американским военным единственный экземпляр своего боевого танка «Оплот», о продаже которого говорилось ещё в прошлом году.
РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение в блоге Центра анализа стратегий и технологий.
Согласно представленным данным, украинская сторона намеревалась предоставить своим американским партнёрам военную технику после выполнения контракта на поставку танков в Таиланд.
Однако уже в июне выяснилось, что госкомпания «Спецтехноэкспорт», специализирующаяся на экспорте и импорте оружия, подписала с производителем — харьковским заводом имени Малышева — мировое соглашение о разрыве договора купли-продажи и передаче танка, поэтому Пентагон вряд ли получит свой экземпляр.
Отмечается, что договор о получении танка и дальнейшей его отправке в Соединённые Штаты стороны заключили ещё в 2012 году, но за прошедшие семь лет стоимость его производства выросла в четыре раза.
Летом 2018 года украинский военный рассказал о провале «Оплотов» на танковом биатлоне в ФРГ.
В январе СМИ сообщили, что украинский государственный концерн «Укроборонпром» накопил большие долги по заработной плате.
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