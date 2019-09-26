|
СМИ: Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе
26 сентября 2019, 15:09 • 141 • Украина
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) после двух недель обсуждений не договорились о новой программе кредитования, пишут «Украинские новости» со ссылкой на источники.
РИА Новости
По информации агентства, основной причиной отсутствия договорённости стала информация о возможности мирового соглашения между государством и прежними собственниками Приватбанка.
Ещё один вопрос, из-за которого программа пока не может быть предоставлена, — неясность с окончательной версией госбюджета на 2020 год. Также среди причин указывается возможная смена руководства Нацбанка.
В то же время правительство Украины сообщает, что переговоры с МВФ находятся в активной стадии.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заверил МВФ в приверженности Киева курсу реформ.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
141
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 сентября 2019, 00:09
|
25 сентября 2019, 19:54
|
21 сентября 2019, 18:24
|
24 сентября 2019, 04:54
|
20 сентября 2019, 16:24
|
21 сентября 2019, 18:24
|
21 сентября 2019, 11:39