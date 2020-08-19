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СМИ: Украина готовила спецоперацию с задержанными в Минске россиянами с 2019 года

19 августа 2020, 09:25  •  30 • Политика
Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Незалежная собиралась использовать граждан РФ для обмена пленными
Украинские журналисты выяснили, как и почему 33 россиянина оказались в Белоруссии. Переправка граждан РФ в соседнюю страну была спецоперацией Незалежной. Об этом рассказал главный редактор украинского портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов, а также запрещенное в России издание "Украинская правда".
Как поведал Бутусов в "Фейсбук", спецоперация велась сотрудниками СБУ и Минобороны и стартовала более года назад. Украина хотела задержать российских "террористов", которые якобы воевали в Донбассе, чтобы устроить над ними суд и использовать в процедуре обмена пленными. По информации журналиста, россиянам, среди которых были и люди с украинскими паспортами, предложили заняться охраной нефтяных объектов в Венесуэле.
Как сообщили источники журналистов, у украинских спецслужб был план: россияне должны были отправиться из Минска в Стамбул 25 июля, но экстренно приземлиться на Украине из-за того, что одному из пассажиров – агенту СБУ – резко стало плохо. Тогда их и должны были поймать.
Однако на совещании с президентом Незалежной Владимиром Зеленским 24 июля глава его офиса Андрей Ермак предложил повременить с операцией. Он указывал на то, что это может навредить началу перемирия в Донбассе, назначенному на 27-е число. Тогда Зеленский, по сведениям источников, поручил перенести дело на 30 июля. Россияне поехали в пансионат, а 29-го числа их задержали. В это время российские спецслужбы уже знали об этой операции, уточняет РБК.
Затем последовало новое совещание лидера украинцев, на котором начальник ГУР Василий Бурба заявил о провале операции из-за предательства и потребовал проверить на детекторе лжи всех тех, кто присутствовал на первой встрече. Но Зеленский лишил его поста.
Как считает Бутусов, информацию о спецоперации слил кто-то из высокопоставленных украинцев, кто настроен на сближение с Россией "ценой любых уступок". Журналист требует, чтобы власти расследовали это дело и вычислили источник утечки информации, а также проверили, не допустил ли Зеленский ошибок по защите своей страны.

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