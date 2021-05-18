Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Изменения в Северо-Крымском канале изумили украинцев: "Монтаж"
Изгнанный из России пресс-секретарь посольства США случайно сдала информаторов
«Украина, иди в жопу»: украинка и её дети выбросили паспорта
Россия больше ничего не ждёт от Украины: Путин установил новые границы
Главная / Политика

СМИ указали на ошибку Байдена, которая позволит России победить Украину

18 мая 2021, 21:15  •  135 • Политика
Фото: Oliver Contreras/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Москва ловко сеет смуту и вбивает клин между Анкарой и Вашингтоном
Если между Вашингтоном и Анкарой резко ухудшаться отношения, то Турция и Украина навряд ли смогут объединиться для противостояния России в Черном море. Об этом пишет политический аналитик Харун Карчич в американском издании The National Interest.
По мнению эксперта, администрация президента США Джо Байдена заинтересована в поддержке нынешнего киевского режима против "территориальной экспансии" Москвы в Черноморском регионе. Однако Незалежная на сегодняшний момент времени не сможет достичь поставленных целей без поддержки Анкары.
"Потеря союзника по НАТО, который граничит с Черным, Эгейским, Средиземным морями, Балканами, Кавказом, Ираном, Ираком и Сирией – равносильно тому, что все эти стратегические регионы будут поданы России на серебряном блюде", – объяснил эксперт.
Автор перечислил "обиды", которые американцы нанесли туркам своими действиями, на фоне того, как Москва сеет смуту между двумя крупнейшими членами НАТО. Так, Россия "ловко вбила клин" между Турцией и США после того, как Анкара была возмущена вооружением Вашингтоном своего заклятого врага – курдских отрядов в Сирии. Затем, после того, как Штаты промедлили с продажей столь необходимых туркам ракет Patriot, в спор вмешалась Москва, предложив Анкаре не менее совершенные С-400 для защиты юго-восточных рубежей Республики.
При этом эксперт напомнил, что Османская империя воевала против царской России 12 раз между XVIII и XX веками, проигрывая почти все войны.
И Турция, как и Украина, все больше чувствует, что находится под прицелом российских амбиций в Черноморском регионе. Анкара и Москва не являются союзниками, наоборот, они – "заклятые враги", которые поддерживают противоборствующие стороны от Боснии, Ливии до Сирии, следует из публикации.
Карчич обратил внимание на тот факт, что потеря Ирана в 1979 году стоила США стратегического плацдарма на Ближнем Востоке. И от этой потери американские власти так и не оправились.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



135
Источник
Похожие новости
18 мая 2021, 11:10
Русская девушка лишила журналистов США дара речи двумя фразами: "Не кажется ли вам, джентльмены"
18 мая 2021, 07:30
"Унижение. Стыд. Неадекватность": "Евротрио" вызвало резкую реакцию на Украине
18 мая 2021, 00:10
"Уничтожит одним залпом": Поляки об оружии России и "барахле" НАТО
18 мая 2021, 03:50
Глава Крыма раскрыл руководителей "диванной армии" Украины
18 мая 2021, 15:45
Подбит русским оружием? Видео с горящим израильским танком насторожило соцсети
18 мая 2021, 07:30
Война объявлена: Делягин нашёл в словах Мишустина тайный знак
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 мая 2021, 02:05
По-русски: Чего боятся Путин и Скабеева выяснил украинец
15 мая 2021, 01:35
Евросоюз оказался в замешательстве из-за Белоруссии
14 мая 2021, 07:15
Украинский эксперт заявил о глубоком кризисе: "Дорога в Россию закрыта… мы одиноки"
12 мая 2021, 22:15
"Хочется хлопнуть дверью": Толстой задал Европе неудобный вопрос
12 мая 2021, 23:10
Украина вляпалась в скандал после жалобы в Дублинский университет из-за России
14 мая 2021, 00:50
Команда президента Зеленского "поставила Кремль в тупик"
18 мая 2021, 00:10
"Уничтожит одним залпом": Поляки об оружии России и "барахле" НАТО
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.