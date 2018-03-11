|
СМИ: У дома Авакова проходит акция из-за сноса палаток под Радой
11 марта 2018, 18:39 • 176 • Украина
На Украине прошёл автопробег к дому главы МВД страны Арсена Авакова в связи с разгоном палаточного городка у Верховной рады. Об этом сообщает Укринформ.
© Скриншот с видео Youtube
Как отмечается, в акции приняли участие несколько десятков автомобилей.
В настоящий момент участники протеста находятся у дома министра, они держат в руках флаги Украины.
Ранее сообщалось, что партия экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил» назвала демонтаж палаточного городка у здания Верховной рады «окончательным уничтожением права на гражданскую позицию и любую протестную деятельность».
3 марта в Киеве возле палаточного городка у здания Рады произошли столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и протестующими. В результате по меньшей мере десять человек получили ранения, более 100 были задержаны.
Подпишитесь на нас
176
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
09 марта 2018, 18:09
|
07 марта 2018, 23:54
|
06 марта 2018, 08:24
|
06 марта 2018, 15:24
|
06 марта 2018, 20:09
|
06 марта 2018, 15:24
|
06 марта 2018, 08:54