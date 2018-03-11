СМИ: У дома Авакова проходит акция из-за сноса палаток под Радой

На Украине прошёл автопробег к дому главы МВД страны Арсена Авакова в связи с разгоном палаточного городка у Верховной рады. Об этом сообщает Укринформ.

Как отмечается, в акции приняли участие несколько десятков автомобилей.

В настоящий момент участники протеста находятся у дома министра, они держат в руках флаги Украины.

Ранее сообщалось, что партия экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил» назвала демонтаж палаточного городка у здания Верховной рады «окончательным уничтожением права на гражданскую позицию и любую протестную деятельность».

3 марта в Киеве возле палаточного городка у здания Рады произошли столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и протестующими. В результате по меньшей мере десять человек получили ранения, более 100 были задержаны.