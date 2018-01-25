СМИ: Турция бомбит спецназ США в Сирии

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ВВС Турции нанесли авиаудар по районам Манбидж и Телль-Абъяд в провинции Алеппо.

Военная авиация Турции нанесла удар по окрестностям города Манбидж, где расположена база спецназа США, задача которого защищать курдов от турок. Об этом сообщают средства массовой информации Сирии.

Уточняется, что ВВС Турции бомбит районы Манбидж и Телль-Абъяд в провинции Алеппо, которые ранее были освобождены от ИГИЛ* отрядами курдов при поддержке США. Сейчас в этих районах расквартированы американские военные.

Произошедшее грозит серьёзным дипломатическим скандалом и серьёзным похолоданием в отношениях США и Турции, которые и так считаются натянутыми. Особенно учитывая то, что незадолго до авианалётов турецких ВВС президент США Дональд Трамп и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефоные переговоры.

"Турецкие военно-воздушные силы ударил по нескольким объектам YPG вокруг н.п. Манбидж и Арима. Это грозит крупным конфликтом с США, потому что американские солдаты размещены там для защиты YPG от турецких нападений", - сообщает журналист Али Озкок.

* Запрещённая в России террористическая организация.