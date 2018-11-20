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СМИ Турции обнародовали еще несколько аудиозаписей пыток убитого в консульстве Хашкаджи

20 ноября 2018, 23:54  •  60 • В мире
Издание Haberturk опубликовало две записи того, как оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи захватывают охранники в консульстве в Стамбуле.
Скандал с оппозиционным журналистом Джамалем Хашкаджи, убитым в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, продолжает развиваться. У турецкого издания Haberturk оказались в распоряжении записи, на которых слышно, как саудовского журналиста начинают пытать.
В турецком правительстве подтвердили, что голос на пленках действительно принадлежит Джамалю Хашкаджи. Общая продолжительность пленок составляет около 11 минут.
Запись начинается сразу же после того, как журналист вошел в здание консульства. На ней слышно, как к нему подходит несколько человек и ведут в административный комплекс. Где и начинают пытать и избивать.
Издание пишет, что сначала журналиста пытали 4 человека, потом к ним присоединились еще трое. Один из них - Махер Абдулазиз Мутреб, который неоднократно сопровождал в поездках наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.

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