СМИ Турции обнародовали еще несколько аудиозаписей пыток убитого в консульстве Хашкаджи

Издание Haberturk опубликовало две записи того, как оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи захватывают охранники в консульстве в Стамбуле.

Скандал с оппозиционным журналистом Джамалем Хашкаджи, убитым в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, продолжает развиваться. У турецкого издания Haberturk оказались в распоряжении записи, на которых слышно, как саудовского журналиста начинают пытать.

В турецком правительстве подтвердили, что голос на пленках действительно принадлежит Джамалю Хашкаджи. Общая продолжительность пленок составляет около 11 минут.

Запись начинается сразу же после того, как журналист вошел в здание консульства. На ней слышно, как к нему подходит несколько человек и ведут в административный комплекс. Где и начинают пытать и избивать.

Издание пишет, что сначала журналиста пытали 4 человека, потом к ним присоединились еще трое. Один из них - Махер Абдулазиз Мутреб, который неоднократно сопровождал в поездках наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.