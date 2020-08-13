СМИ: Три российских самолёта заслали в Минск. Баранец ответил "ядовитой шуткой"

Напомним, по данным СМИ, в Белоруссию прилетели российские элитные самолёты, что мгновенно стало поводом для конспирологических теорий. Отмечается, что прилетел, в частности, Ту-134 - спецборт Воздушно-космических сил (ВКС) России. Такая информация следует из данных сервиса отслеживания воздушных судов FlightRadar. При этом либеральные СМИ уже увязали появление самолёта ВКС России с протестами в Минске.

Царьград обратился к военному обозревателю газеты "Комсомольская правда" Виктору Баранцу с просьбой прокомментировать эту ситуацию. По словам эксперта, здесь может быть множество версий.

"Может, они прилетели забрать своих ребят, граждан Российской Федерации, которых там арестовали? Можно ведь и так подумать. Мы почему-то раньше не слышали о том, что именно в такие пиковые моменты, когда Россия должна крайне осторожно делать любые телодвижения, мы вдруг присылаем эти три самолёта", - сказал он, отметив, что это даёт повод для белорусской оппозиции "размусоливать какие-то версии, которые сейчас крайне не нужны ни Кремлю, ни Лукашенко".

При этом Баранец задаётся и другими вопросами.

"С другой стороны, а что такого случилось, что не один самолёт, а сразу три прилетели самолёта? Это тоже вызывает вопросы", - отмечает он.

"Я ещё хочу ядовито пошутить. Не пролётом ли эти три самолёта в Венесуэлы, а?" - сказал Баранец.