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СМИ: Трамп заявил лидерам G7, что Крым является российским

14 июня 2018, 18:39  •  177 • Украина

ТАСС, 14 июня. Президент США Дональд Трамп заявил лидерам G7, что Крым является российским, поскольку его жители говорят на русском языке. Об этом сообщил в четверг информационный портал BuzzFeed со ссылкой на два дипломатических источника на условиях анонимности.

По данным портала, соответствующее заявление американский президент сделал в пятницу во время ужина на саммите G7 на канадском курорте Ла Мальбе в провинции Квебек.

Трамп также задавался вопросом, почему лидеры Группы семи находятся на стороне Украины. По утверждению источников BuzzFeed, Трамп добавил, что "Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире".

BuzzFeed отмечает, что неясно, были ли эти слова сказаны в шутку или же они являются признаком резкого отклонения от нынешнего внешнеполитического курса США.

Белый дом пока никак не прокомментировал ТАСС данную информацию.

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