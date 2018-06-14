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СМИ: Трамп заявил лидерам G7, что Крым является российским
14 июня 2018, 18:39 • 177 • Украина
ТАСС, 14 июня. Президент США Дональд Трамп заявил лидерам G7, что Крым является российским, поскольку его жители говорят на русском языке. Об этом сообщил в четверг информационный портал BuzzFeed со ссылкой на два дипломатических источника на условиях анонимности.
По данным портала, соответствующее заявление американский президент сделал в пятницу во время ужина на саммите G7 на канадском курорте Ла Мальбе в провинции Квебек.
Трамп также задавался вопросом, почему лидеры Группы семи находятся на стороне Украины. По утверждению источников BuzzFeed, Трамп добавил, что "Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире".
BuzzFeed отмечает, что неясно, были ли эти слова сказаны в шутку или же они являются признаком резкого отклонения от нынешнего внешнеполитического курса США.
Белый дом пока никак не прокомментировал ТАСС данную информацию.
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