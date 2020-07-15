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СМИ: Трамп строит планы на встречу с Путиным до выборов

15 июля 2020, 18:00  •  12 • Политика
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Переговоры могут пройти в Нью-Йорке уже в сентябре
Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным до американских президентских выборов, которые должны состояться 3 ноября 2020 года. Об этом сообщает сегодня газета The Times.
Отмечается, что встреча может пройти в рамках инициированного президентом РФ саммита лидеров "ядерной пятерки"– постоянных членов Совбеза ООН, чтобы отпраздновать 75-летие основания организации.
Между тем, как пишет издание, Трампа предупреждают о том, что Путин будет использовать переговоры для укрепления влияния России в мире, ничего не предоставив взамен.
Напомним, последняя встреча лидеров РФ и США состоялась в японской Осаке на полях саммита "Большой двадцатки" 28 июня прошлого года.
На сегодняшний момент официальных подтверждений возможных переговоров – упоминается дата 15 сентября, когда в Нью-Йорке намечена сессия Генассамблеи ООН – со стороны ни Вашингтон, ни Москвы нет. Однако 13 июля стало известно о телефонном разговоре между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем Майком Помпео, в котором, в том числе, обсуждалась тема возможной встречи лидером пяти стран-постоянных членов СБ ООН, куда входят Россия, США, Китай, Франция и Великобритания.

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