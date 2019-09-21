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СМИ: Трамп считает бессмысленными действия США на Украине

21 сентября 2019, 11:39  •  131 • Украина
Американский президент Дональд Трамп считает бессмысленными действия США на Украине, которые усугубляют отношения с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома.
 
Reuters
 

По словам собеседника газеты, президент занимает позицию, согласно которой «русские должны быть друзьями».

«То, что мы делаем на Украине, было бессмысленным и надоедало России», — сказал он, описывая мнение президента.

Ранее бывший вице-президент США Джо Байден призвал Трампа опубликовать транскрипт телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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