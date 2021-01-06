СМИ: Трамп хотел сбежать из Белого дома

Erin Scott - Pool via CNP/www.globallookpress.com

Американский лидер убежден, что его нечестно обыграли

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признался в том, что потерпел поражение в прошедших президентских выборах. Тем не менее, американский лидер решил сделать это в частном порядке, чтобы привлечь к себе внимание общественности. Как передает газета Politico, ссылаясь на собственные источники, также глава подумывал о том, чтобы заранее уехать из Белого дома.

Согласно приведенным данным, Трамп осведомлен о том, что в ближайшее время Сенат с Конгрессом должны утвердить победу Байдена. Глава государства же заявил, что "по-настоящему разочарован" результатами президентской гонки, однако принять свое поражение смог лишь буквально за последние несколько недель.

Несмотря на признанный в частной беседе проигрыш, Трамп до сих пор полагает, что смог бы одержать победу в честной кампании. Также республиканец обсуждал со своей администрацией возможность покинуть Белый дом и прибыть уже в свое поместье, которое располагается в штате Флорида.

Как пишет Politico, действующий президент Соединенных Штатов лишь формально продолжает настаивать на массовой фальсификации прошедшей избирательной кампании для повышения внимания со стороны общественности.

"Трамп неоднократно утверждал, что выборы были украдены у него обманным путем, используя необоснованные обвинения в мошенничестве с избирателями, чтобы подать иски, пытаясь отменить результаты. На прошлой неделе он подал новый иск, и еще полдюжины апелляций и ходатайств ожидают рассмотрения в Верховном суде", – пишут журналисты.

Ранее лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Трамп может воспользоваться неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Штатах для того, чтобы сохранить президентский пост.