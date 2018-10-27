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СМИ: Террористы обстреляли мирных жителей Алеппо из минометов

27 октября 2018, 05:09  •  49 • Политика
Террористы обстреляли город Алеппо второй раз за несколько дней, сообщает сирийское информагентство SANA.
Тревожные новости приходят из сирийского города Алеппо, административного центра одноименной провинции. Террористы открыли минометный огонь по одному из жилых кварталов второго по величине населенного пункта САР.
Известно, что в результате инцидента пострадала одна мирная жительница. Кроме того, гражданской инфраструктуре обстрелянного района был причинен материальный ущерб.
Обо всем этом сообщает сирийское правительственное информагентство SANA.
Отметим, что это уже не первый обстрел Алеппо за последнее время. Несколько дней назад город также подвергся атаке боевиков. Тогда в результате огня террористов ранения разной степени тяжести получили десять жителей города.

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