СМИ: талибы* шлют черные метки помощникам западных стран

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Перепуганные люди получают письма с угрозами от боевиков

Ситуация в афганском государстве с каждым днем становится все более тревожной. Власть в стране захватили боевики. Сейчас талибы* пытаются установить в государстве свои порядки. При этом людям, которые ранее сотрудничали с западными странами, новое руководство угрожает расправой, пишут СМИ.



Выяснилось, что местные жители, которые в свое время активно работали с иностранцами, стали массово получать черные метки от талибов*. Людей под страхом смерти заставляют явиться на некое судилище, которое организовали сами боевики.

Тех, кто откажется выполнять требования новой администрации, обещают лишить жизни. При этом перепуганные люди уверены, что если они придут на так называемый суд, то их неминуемо ждет жестокая расправа.

Требования боевиков приходят в виде писем, которые прикрепляют к дверям бывших помощников иностранцев. Такие леденящий душу подробности публикует издание Daily Mail.

Сообщается, что подобного рода устрашение является традиционным для радикально настроенных представителей Афганистана механизмом воздействия на противника.

Ранее в прессе появилась информация, что американцы открыли в Кабуле беспорядочную стрельбу по людям. По имеющимся данным, такие действия были осуществлены практически сразу после взрыва на территории аэропорта.

*организация запрещена на территории России